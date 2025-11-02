Умер бывший главный редактор «Известий» Иван Лаптев

Лаптев родился в 1934 г. в Омской области. После школы поступил в Сибирский автодорожный институт им. В.В. Куйбышева, где затем стал преподавателем. Журналистом Лаптев начал работать с 1964 г., писал для газеты «Советская Россия» и журнала «Коммунист». Затем стал заместителем главреда газеты «Правда», а пост главного редактора «Известий» он занимал с 1984 по 1990 г.