Умер бывший главный редактор «Известий» Иван Лаптев

Ведомости

В возрасте 91 года в больнице умер бывший главный редактор «Известий» Иван Лаптев, сообщила изданию его супруга Татьяна Карева.

«К сожалению, Иван Дмитриевич Лаптев сегодня утром скончался», – сказала она.

Лаптев родился в 1934 г. в Омской области. После школы поступил в Сибирский автодорожный институт им. В.В. Куйбышева, где затем стал преподавателем. Журналистом Лаптев начал работать с 1964 г., писал для газеты «Советская Россия» и журнала «Коммунист». Затем стал заместителем главреда газеты «Правда», а пост главного редактора «Известий» он занимал с 1984 по 1990 г.

В октябре на 75-м году жизни скончался журналист и писатель Александр Куприянов, который с 2011 г. занимал пост главного редактора газеты «Вечерняя Москва». До этого умер советский писатель, поэт, сценарист и обозреватель, бывший главный редактор журнала «Огонек» Виталий Коротич. Ему было 89 лет.

