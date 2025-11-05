В ВШГУ стартует программа переподготовки для социальных архитекторов

27 октября были подведены итоги конкурса социальных архитекторов. Победителями из 220 финалистов стали 74 человека, в том числе около 30 политтехнологов, работавших на выборах разного уровня. По словам одной из победительниц конкурса Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), политического консультанта Марии Сергеевой, сейчас доверие к политикам строится не на политических лозунгах или буклетах, а на реальных действиях, направленных в том числе на реализацию соцпроектов. По ее словам, в сравнении с 90-ми годами, когда выборы были в новинку, избиратель «поумнел и разочаровался в политиканстве». В настоящее время ему нужны не только слова, но и их подкрепление – в этом смысле социальная архитектура является главным в вопросе доверия к любому политику.