В ВШГУ стартует программа переподготовки для социальных архитекторов
В Высшей школе государственного управления (ВШГУ) Президентской академии стартует программа переподготовки для социальных архитекторов. Программа «Мастер-практик социальной архитектуры» была создана Центром политических коммуникаций и компетенций ВШГУ для победителей Конкурса социальных архитекторов, сообщили в вузе.
Директор ВШГУ Олег Кондратенко пояснил, что для реализации программы привлечена команда лучших экспертов и практиков, которые обеспечат слушателям качественное наставничество.
Обучение начнется в ноябре и будет продолжаться до конца весны 2026 г. Общая трудоемкость курса составит не менее 500 академических часов.
Учебный план включает шесть образовательных модулей. Каждый из них помимо академической части содержит тренинги личностного роста, культурные и спортивные мероприятия, региональную стажировку.
Слушатели также должны будут подготовить и защитить выпускной проект.
27 октября были подведены итоги конкурса социальных архитекторов. Победителями из 220 финалистов стали 74 человека, в том числе около 30 политтехнологов, работавших на выборах разного уровня. По словам одной из победительниц конкурса Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), политического консультанта Марии Сергеевой, сейчас доверие к политикам строится не на политических лозунгах или буклетах, а на реальных действиях, направленных в том числе на реализацию соцпроектов. По ее словам, в сравнении с 90-ми годами, когда выборы были в новинку, избиратель «поумнел и разочаровался в политиканстве». В настоящее время ему нужны не только слова, но и их подкрепление – в этом смысле социальная архитектура является главным в вопросе доверия к любому политику.