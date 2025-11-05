Газета
Главная / Общество /

В ВШГУ стартует программа переподготовки для социальных архитекторов

Ведомости

В Высшей школе государственного управления (ВШГУ) Президентской академии стартует программа переподготовки для социальных архитекторов. Программа «Мастер-практик социальной архитектуры» была создана Центром политических коммуникаций и компетенций ВШГУ для победителей Конкурса социальных архитекторов, сообщили в вузе.

Директор ВШГУ Олег Кондратенко пояснил, что для реализации программы привлечена команда лучших экспертов и практиков, которые обеспечат слушателям качественное наставничество.

Обучение начнется в ноябре и будет продолжаться до конца весны 2026 г. Общая трудоемкость курса составит не менее 500 академических часов.

Чем закончился первый Конкурс социальных архитекторов

Политика / Демократия

Учебный план включает шесть образовательных модулей. Каждый из них помимо академической части содержит тренинги личностного роста, культурные и спортивные мероприятия, региональную стажировку.

Слушатели также должны будут подготовить и защитить выпускной проект.

27 октября были подведены итоги конкурса социальных архитекторов. Победителями из 220 финалистов стали 74 человека, в том числе около 30 политтехнологов, работавших на выборах разного уровня. По словам одной из победительниц конкурса Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), политического консультанта Марии Сергеевой, сейчас доверие к политикам строится не на политических лозунгах или буклетах, а на реальных действиях, направленных в том числе на реализацию соцпроектов. По ее словам, в сравнении с 90-ми годами, когда выборы были в новинку, избиратель «поумнел и разочаровался в политиканстве». В настоящее время ему нужны не только слова, но и их подкрепление – в этом смысле социальная архитектура является главным в вопросе доверия к любому политику.

