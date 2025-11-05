Путин выразил соболезнования близким телеведущего Юрия Николаева
Президент РФ Владимир Путин в телеграмме выразил соболезнования родным и близким телеведущего, актера и народного артиста России Юрия Николаева, который умер. Об этом сообщает Кремль.
Глава государства назвал Николаева отзывчивым и доброжелательным человеком. Путин также отметил, что телеведущий «всегда трудился увлеченно, с полной отдачей».
Президент РФ отметил вклад Николаева «в сбережение и развитие лучших традиций отечественного телевидения, он многое сделал для творческого воспитания и становления подрастающего поколения юных звезд».
О смерти Николаева стало известно 5 ноября. Он был известен как ведущий популярных программ «Утренняя почта», «Утренняя звезда», «Достояние республики», «В наше время» и «Честное слово». В 1998 г. ему было присвоено звание народного артиста России.