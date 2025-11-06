Останина предупредила о сложностях в применении термина «склонение к аборту»
Термин «склонение к аборту», который используется в региональном законодательстве, может вызвать сложности в правоприменении. Это связано с тем, что под него может попасть даже любой совет родственников. Об этом заявила глава думского комитета по защите семьи Нина Останина.
«Для меня это малопонятный термин, потому что обвинить можно кого угодно», – сказала она (цитата по ТАСС).
Останина привела в пример потенциальную ситуацию, когда мать могут обвинить в склонении к аборту, если она посоветует дочери отказаться от рождения ребенка из-за юного возраста.
30 октября парламент Алтая (эл курултай) принял закон, запрещающий склонение беременных женщин к искусственному прерыванию беременности. Как уточнили в пресс-службе, под склонением к аборту понимаются действия, направленные на понуждение женщины к прерыванию беременности, включая уговоры, просьбы, предложения, подкуп, обман, убеждение и выдвижение требований.
Благотворительный фонд «Женщины за жизнь» предложил закрепить на федеральном уровне запрет склонять беременных женщин к аборту, писали «Ведомости» 16 октября. Штраф за нарушение может варьироваться от 50 000 до 800 000 руб. Максимальная сумма предусмотрена за публичное склонение к искусственному прерыванию беременности несовершеннолетних в СМИ и интернете, а также в случае давления работодателя на женщину.