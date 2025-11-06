Владельцев «Пушкинских карт» призвали перевыпустить их до конца 2025 года
Держателям «Пушкинской карты» нужно до 28 декабря подать заявление на перевыпуск, чтобы сохранить возможность пользоваться ею в следующем году. Это связано со сменой банка – оператора программы, сообщили в Минкультуры РФ.
С 1 января банком – оператором программы станет ВТБ. Подать заявление на перевыпуск можно в приложении «Госуслуги Культура». Карты, выпущенные «Почта банком», будут действовать до 31 декабря 2025 г.
«С начала старта программы «Пушкинская карта» по всей стране продано более 98 млн билетов на сумму более 48,3 млрд руб.», – отметила министр культуры России Ольга Любимова.
13 сентября глава Минкультуры РФ сообщала, что с начала действия программы учреждения культуры заработали 46 млрд руб. Эти средства позволили повысить зарплаты сотрудникам, провести ремонты и организовать дополнительные мероприятия.
4 ноября МВД предупредило о случаях мошенничества с «Пушкинской картой». Злоумышленники предлагают подросткам «обналичить» средства и под этим предлогом получают данные карт, после чего списывают все деньги. В ведомстве подчеркнули, что снять наличные с «Пушкинской карты» невозможно. Любое предложение подобного рода является мошеннической схемой.