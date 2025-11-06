Владельцев «Пушкинских карт» призвали перевыпустить их до конца 2025 года

4 ноября МВД предупредило о случаях мошенничества с «Пушкинской картой». Злоумышленники предлагают подросткам «обналичить» средства и под этим предлогом получают данные карт, после чего списывают все деньги. В ведомстве подчеркнули, что снять наличные с «Пушкинской карты» невозможно. Любое предложение подобного рода является мошеннической схемой.