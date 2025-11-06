В Госдуме допустили рассмотрение проекта о запрете вейпов в ближайшее время

Председатель Госдумы Вячеслав Володин 23 августа заявил, что абсолютное большинство депутатов нижней палаты поддерживает полный запрет продажи вейпов. Он также напомнил, что Путин поддержал идею губернатора Нижегородской области Глеба Никитина дать регионам полномочия по полному запрету вейпов и в пилотном режиме испытать эту инициативу в регионе.