В Госдуме допустили рассмотрение проекта о запрете вейпов в ближайшее время
Госдума может рассмотреть законопроект о запрете продажи вейпов в России в ближайшее время. Об этом «РИА Новости» сообщил вице-спикер нижней палаты Владислав Даванков.
«Вейпы – это зло», – заключил он.
6 ноября президент РФ Владимир Путин поддержал идею полного запрета на продажу вейпов в России. Глава государства отметил, что важно не только запретить, но и провести соответствующую работу среди молодежи.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин 23 августа заявил, что абсолютное большинство депутатов нижней палаты поддерживает полный запрет продажи вейпов. Он также напомнил, что Путин поддержал идею губернатора Нижегородской области Глеба Никитина дать регионам полномочия по полному запрету вейпов и в пилотном режиме испытать эту инициативу в регионе.