Песков отметил важность темы запрета вейпов

6 ноября Путин поддержал идею полного запрета на продажу вейпов в России. Глава государства отметил, что важно не только запретить, но и провести соответствующую работу среди молодежи.



В тот же день вице-спикер Госдумы Владислав Даванков заявил, что нижняя палата парламента может рассмотреть законопроект о запрете продажи вейпов в России в ближайшее время.