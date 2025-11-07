Газета
Песков отметил важность темы запрета вейпов

Ведомости

Предложение о полном запрете продажи вейпов в России, поддержанное президентом РФ Владимиром Путиным, должна тщательно обсуждаться с экспертами и в парламенте. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

6 ноября Путин поддержал идею полного запрета на продажу вейпов в России. Глава государства отметил, что важно не только запретить, но и провести соответствующую работу среди молодежи.

В тот же день вице-спикер Госдумы Владислав Даванков заявил, что нижняя палата парламента может рассмотреть законопроект о запрете продажи вейпов в России в ближайшее время.

