Почти 2000 авиарейсов отменили в США из-за шатдауна
В Соединенных Штатах за время приостановки работы федерального правительства (шатдауна) было отменено почти 2000 авиарейсов, сообщает ТАСС со ссылкой на данные FlightAware.
По данным ресурса, 7 ноября в США отменили 1022 рейса и задержали еще 6200. 8 ноября были аннулированы еще 909 рейсов, а 272 – задержаны. Шатдаун длится уже 38 дней.
Частичная приостановка работы федерального правительства началась в полночь 1 октября из-за отсутствия финансирования. Конгресс не смог утвердить бюджет, так как республиканцы и демократы не достигли согласия по ряду расходных статей, включая здравоохранение. Обе стороны продолжают обвинять друг друга в затягивании кризиса в политических целях.
Текущий шатдаун уже стал самым продолжительным в истории США, превысив рекорд 2018–2019 гг., когда работа правительства была парализована на 35 дней во время первого срока Трампа.
7 ноября глава Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассет признал, что последствия нынешнего шатдауна оказались «гораздо серьезнее, чем ожидалось». По данным Bloomberg, каждая неделя простоя обходится экономике США примерно в $15 млрд. Эксперты предупреждают, что ущерб может оказаться выше, поскольку нынешняя экономическая ситуация в стране более уязвима, чем во время предыдущего кризиса.