Почти 2000 авиарейсов отменили в США из-за шатдауна

7 ноября глава Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассет признал, что последствия нынешнего шатдауна оказались «гораздо серьезнее, чем ожидалось». По данным Bloomberg, каждая неделя простоя обходится экономике США примерно в $15 млрд. Эксперты предупреждают, что ущерб может оказаться выше, поскольку нынешняя экономическая ситуация в стране более уязвима, чем во время предыдущего кризиса.