Общество

Макрон намерен найти и вернуть украденные из Лувра драгоценности

Франция вернет украденные в результате ограбления Лувра драгоценности, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью мексиканскому изданию NMás, пишет BFMTV.

«Мы начали задерживать часть банды, совершившей это ограбление. Драгоценности будут возвращены в музей», – сказал он, добавив, что остальные преступники будут задержаны и предстанут перед судом.

Макрон добавил, что в рамках большого плана реконструкции Лувра планируется полностью пересмотреть систему безопасности музея. По его словам, ограбление стало «шоком для всех», но в то же время «возможностью стать еще сильнее».

Le Parisien: организаторами ограбления Лувра могли быть иностранцы

Ограбление Лувра произошло утром 19 октября. Четверо злоумышленников с помощью автогидроподъемника проникли в музей через окно, вскрыли витрины в галерее Аполлона и похитили девять ювелирных украшений, принадлежавших французским королевам и императрицам. В числе похищенного были тиары, серьги, ожерелья и броши. Одна из корон была повреждена и оставлена на месте. Ущерб оценивается в 88 млн евро.

Французские власти задержали нескольких подозреваемых. 1 ноября стало известно, что преступники пытались продать похищенные драгоценности через даркнет, связавшись с израильской охранной компанией CGI Group, нанятой для поиска утраченных ценностей.

