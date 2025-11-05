Le Parisien: организаторами ограбления Лувра могли быть иностранцы
Обвиняемые по делу об ограблении Лувра заявили, что организаторы преступления могли быть участниками зарубежной криминальной группировки. Об этом сообщает Le Parisien.
Они сообщили, что совершили ограбление по заданию заказчиков из криминальной организации, пишет издание. Один из обвиняемых отметил, что куратором преступления мог быть иностранец.
По данным следствия, воры могли не знать о том, что им дали задание ограбить именно Лувр. Один из обвиняемых утверждает, что думал, будто попал в музей рядом со стеклянной пирамидой, а второй считал, что зашел в закрытое здание без посетителей.
По данным Le Parisien, один из задержанных является блогером, известным под ником Doudou Cross Bitume. До этого он уже привлекался к ответственности за правонарушения. Вместе с тем сейчас ему вменяют умышленное причинение ущерба госимуществу, а не ограбление.
Ограбление Лувра произошло утром 19 октября. Четверо злоумышленников, использовав автогидроподъемник, проникли в музей через окно, вскрыли витрины в галерее Аполлона и похитили девять ювелирных украшений, принадлежавших французским королевам и императрицам. Среди похищенного – тиары, серьги, ожерелья и броши. Одна из корон была повреждена и оставлена на месте преступления. Ущерб от кражи оценивается в 88 млн евро.
На данный момент французскими властями задержано несколько подозреваемых. Парижская прокуратура сообщила о задержании двух мужчин 26 октября, которые частично признали свою вину. Позднее, 30 октября, появились сообщения о задержании еще пяти подозреваемых. По данным СМИ, личность первых двух задержанных была установлена по образцам ДНК, оставленным на месте преступления.
1 ноября двоим подозреваемым в ограблении Лувра, которых арестовали 29 октября, предъявили обвинения. Le Parisien сообщало, что одного из задержанных отпустили без предъявления обвинений.