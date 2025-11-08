В ГД внесен законопроект о продлении эксперимента с ОГЭ по двум предметам

1 апреля президент Владимир Путин подписал закон, закрепляющий проведение эксперимента по упрощенной сдаче ОГЭ в 2025 г. В пилотных регионах школьники могут получить аттестат об окончании 9-го класса, сдав экзамены только по русскому языку и математике вместо четырех предметов. Минимальные проходные баллы устанавливаются региональными властями. Ученики, не набравшие пороговые значения для перехода в 10-й класс, смогут поступить на бюджетные места в колледжи.