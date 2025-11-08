Газета
В ГД внесен законопроект о продлении эксперимента с ОГЭ по двум предметам

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий продление до 2029 г. эксперимента по сдаче ОГЭ только по двум предметам в ряде регионов. Документ опубликован в думской электронной базе.

В пояснительной записке отмечается, что эксперимент хотят продлить до 2029 г. Законопроект также предусматривает расширение перечня участников эксперимента. Помимо Москвы, Санкт-Петербурга и Липецкой области, в него войдут Татарстан, Московская, Ростовская, Тверская и Тюменская области.

2 октября министр просвещения Сергей Кравцов сообщал, что эксперимент с упрощенной формой сдачи ОГЭ будет продлен до 2029 г. и охватит больше регионов.

«Мы видим эффективность результатов этой работы», – отмечал глава Минпросвещения.

1 апреля президент Владимир Путин подписал закон, закрепляющий проведение эксперимента по упрощенной сдаче ОГЭ в 2025 г. В пилотных регионах школьники могут получить аттестат об окончании 9-го класса, сдав экзамены только по русскому языку и математике вместо четырех предметов. Минимальные проходные баллы устанавливаются региональными властями. Ученики, не набравшие пороговые значения для перехода в 10-й класс, смогут поступить на бюджетные места в колледжи.

