Аэропорт Геленджика приостановил прием и отправку рейсов

По данным Минобороны России, за прошедшую ночь силы ПВО перехватили и уничтожили 79 украинских беспилотников самолетного типа. Среди них 36 – над Ростовской областью, 10 – над Брянской, девять – над Курской. Еще восемь дронов сбили над Волгоградской областью. По пять БПЛА уничтожили над Белгородской областью и Крымом, три – над Саратовской и по одному – над Орловской, Воронежской и Смоленской областями.