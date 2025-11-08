Аэропорт Геленджика приостановил прием и отправку рейсов
Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Геленджика. Об этом сообщил представитель ведомства Артем Кореняко в своем Telegram-канале в 20:22 мск.
По его словам, решение принято в целях обеспечения безопасности полетов.
До этого 8 ноября аналогичные меры вводились в аэропортах Уфы, Вологды, Череповца, Оренбурга и Пскова. Однако к 12:18 мск Росавиация сообщала, что все авиагавани страны работают в штатном режиме.
По данным Минобороны России, за прошедшую ночь силы ПВО перехватили и уничтожили 79 украинских беспилотников самолетного типа. Среди них 36 – над Ростовской областью, 10 – над Брянской, девять – над Курской. Еще восемь дронов сбили над Волгоградской областью. По пять БПЛА уничтожили над Белгородской областью и Крымом, три – над Саратовской и по одному – над Орловской, Воронежской и Смоленской областями.
Кроме того, в период с 09:00 до 12:00 мск над различными регионами России было сбито еще восемь украинских дронов. Два – над Новгородской областью и по одному над Курской, Белгородской, Брянской, Смоленской, Московской областями и Башкортостаном.