Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Предполагаемый участник атаки БПЛА на Иркутскую область накопил долги в России

Ведомости

Предполагаемый участник атаки беспилотников на Иркутскую область Артем Тимофеев (внесен в перечень террористов и экстремистов РФ) набрал кредитов и накопил значительные долги. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на материалы правоохранительных органов.

Из материалов следует, что Тимофеев оформил несколько кредитов на крупные суммы, но впоследствии перестал их погашать. В результате его задолженность превысила 100 000 руб.

В августе, по данным агентства, ФНС заблокировала счета Тимофеева.

1 июня Минобороны РФ сообщало, что Киев атаковал FPV-дронами аэродромы в ряде российских регионов. Налеты БПЛА были отражены в Ивановской, Рязанской и Амурской областях. На военных аэродромах в Мурманской и Иркутской областях загорелись несколько единиц техники. Были задержаны несколько участников терактов. После этого администрация города Усть-Кут опубликовала ориентировку на Тимофеева, отметив, что он может быть причастен к атаке дронов на военный аэродром «Белая» в Иркутской области 1 июня.

По данным «РИА Новости», 5 июня МВД РФ объявило Тимофеева в розыск, а 7 июня в розыск объявили и его жену Екатерину. 10 июня Росфинмониторинг внес супругов Тимофеевых в список террористов и экстремистов.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь