Предполагаемый участник атаки БПЛА на Иркутскую область накопил долги в России
Предполагаемый участник атаки беспилотников на Иркутскую область Артем Тимофеев (внесен в перечень террористов и экстремистов РФ) набрал кредитов и накопил значительные долги. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на материалы правоохранительных органов.
Из материалов следует, что Тимофеев оформил несколько кредитов на крупные суммы, но впоследствии перестал их погашать. В результате его задолженность превысила 100 000 руб.
В августе, по данным агентства, ФНС заблокировала счета Тимофеева.
1 июня Минобороны РФ сообщало, что Киев атаковал FPV-дронами аэродромы в ряде российских регионов. Налеты БПЛА были отражены в Ивановской, Рязанской и Амурской областях. На военных аэродромах в Мурманской и Иркутской областях загорелись несколько единиц техники. Были задержаны несколько участников терактов. После этого администрация города Усть-Кут опубликовала ориентировку на Тимофеева, отметив, что он может быть причастен к атаке дронов на военный аэродром «Белая» в Иркутской области 1 июня.
По данным «РИА Новости», 5 июня МВД РФ объявило Тимофеева в розыск, а 7 июня в розыск объявили и его жену Екатерину. 10 июня Росфинмониторинг внес супругов Тимофеевых в список террористов и экстремистов.