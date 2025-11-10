Предполагаемый участник атаки БПЛА на Иркутскую область накопил долги в России

1 июня Минобороны РФ сообщало, что Киев атаковал FPV-дронами аэродромы в ряде российских регионов. Налеты БПЛА были отражены в Ивановской, Рязанской и Амурской областях. На военных аэродромах в Мурманской и Иркутской областях загорелись несколько единиц техники. Были задержаны несколько участников терактов. После этого администрация города Усть-Кут опубликовала ориентировку на Тимофеева, отметив, что он может быть причастен к атаке дронов на военный аэродром «Белая» в Иркутской области 1 июня.