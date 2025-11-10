Правительство РФ утвердило стратегию развития реабилитационной индустрии

Премьер Михаил Мишустин отметил, что отрасль объединяет промышленность, медицину, науку и образование и выпускает продукцию, необходимую людям с заболеваниями, травмами, инвалидностью и пожилым гражданам. По его словам, «уже во всех федеральных округах действуют около тысячи предприятий, производящих необходимые товары».