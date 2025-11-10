Газета
Общество

Правительство РФ утвердило стратегию развития реабилитационной индустрии

Ведомости

Правительство России утвердило стратегию развития реабилитационной индустрии до 2030 г., сообщили в кабмине.

Премьер Михаил Мишустин отметил, что отрасль объединяет промышленность, медицину, науку и образование и выпускает продукцию, необходимую людям с заболеваниями, травмами, инвалидностью и пожилым гражданам. По его словам, «уже во всех федеральных округах действуют около тысячи предприятий, производящих необходимые товары».

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в рамках действующей стратегии удалось расширить номенклатуру отечественных изделий – на рынок выведено более 300 технических решений. Новая стратегия, по ее словам, продолжает развитие отрасли на более высоком технологическом уровне.

Цель документа – обеспечить устойчивое развитие реабилитационной индустрии, чтобы маломобильные граждане получали качественные и безопасные технические средства, повышающие качество и продолжительность жизни.

В числе основных направлений стратегии: развитие научных исследований и технологических разработок в сфере реабилитации, совершенствование подготовки кадров, обновление образовательных стандартов и материальной базы, развитие производства, логистики и сервисного обслуживания реабилитационной продукции. Также уделят внимание международному сотрудничеству в области промышленной кооперации и обмена технологиями.

К 2030 г. планируется увеличить долю российской реабилитационной продукции на внутреннем рынке до 64%, нарастить объем производства до 106 млрд руб. и довести число патентных заявок на изобретения в этой сфере до 300.

Мишустин поручил Голиковой координировать реализацию стратегии и уделить особое внимание развитию производства средств реабилитации для детей.

22 октября также сообщалось, что Социальный фонд выделит в 2026 г. на реабилитацию участников спецоперации на 1,2 млрд руб. больше, чем в текущем году.

