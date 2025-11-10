Выплаты россиянам по больничному вырастут на сумму до 1200 рублей в день
Выплаты по больничным листам в 2026 г. увеличатся для россиян на сумму до 1200 руб. При этом максимально можно будет получить 6827 руб. в день, сообщил в Telegram-канале Социальный фонд России.
«Рост максимально возможной суммы больничного предусмотрен проектом бюджета Социального фонда России на предстоящие три года. В 2026 году: до 6827,4 руб. (сейчас – 5673,97 руб.)», – отмечается в публикации.
При этом в 2027 г. дневной показатель увеличится до 7860 руб., в 2028 г. составит 8489 руб. По данным Соцфонда, такое повышение связано с увеличением предельной базы для начисления страховых взносов. Представители организации также напомнили, что с 2021 г. Соцфонд сам передает гражданам информацию на «Госуслугах» об открытии листка нетрудоспособности, перечислении средств и других этапах.
В сентябре фонд предупредил, что больничный лист, который работник открыл по основному месту работы, не будет оплачиваться, если продолжается его работа по совместительству и он получает за нее доход. По мнению представителей организации, нераспространение освобождения от труда на всех местах работы может привести к злоупотреблению правом на подобный отдых и стать дополнительным финансовым стимулированием для сотрудника.