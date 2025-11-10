Выплаты россиянам по больничному вырастут на сумму до 1200 рублей в день

В сентябре фонд предупредил, что больничный лист, который работник открыл по основному месту работы, не будет оплачиваться, если продолжается его работа по совместительству и он получает за нее доход. По мнению представителей организации, нераспространение освобождения от труда на всех местах работы может привести к злоупотреблению правом на подобный отдых и стать дополнительным финансовым стимулированием для сотрудника.