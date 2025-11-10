Комиссия Госдумы рекомендовала снять неприкосновенность с депутата Вороновского
Комиссия Госдумы по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах и мандатным вопросам рекомендовала снять неприкосновенность с депутата Анатолия Вороновского. Об этом сообщает РБК.
Думская комиссия уже работает над подготовкой соответствующего проекта постановления нижней палаты.
Генпрокурор РФ Александр Гуцан внес представление о лишении неприкосновенности Вороновского 31 октября. Оно было направлено в комиссию председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Спикер нижней палаты поручил всем депутатам ознакомиться с запросом генпрокурора.
Вороновский – член фракции «Единой России», депутат Госдумы VIII созыва с октября 2021 г. Входит в думский комитет по транспорту и транспортной инфраструктуре.