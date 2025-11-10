Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Комиссия Госдумы рекомендовала снять неприкосновенность с депутата Вороновского

Ведомости

Комиссия Госдумы по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах и мандатным вопросам рекомендовала снять неприкосновенность с депутата Анатолия Вороновского. Об этом сообщает РБК.

Думская комиссия уже работает над подготовкой соответствующего проекта постановления нижней палаты.

Генпрокурор РФ Александр Гуцан внес представление о лишении неприкосновенности Вороновского 31 октября. Оно было направлено в комиссию председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Спикер нижней палаты поручил всем депутатам ознакомиться с запросом генпрокурора.

Вороновский – член фракции «Единой России», депутат Госдумы VIII созыва с октября 2021 г. Входит в думский комитет по транспорту и транспортной инфраструктуре.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте