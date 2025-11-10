Газета
Главная / Общество /

Минтранс Подмосковья призвал жителей поменять летнюю резину на зимнюю

Ведомости

Водителям в Подмосковье пора поменять резину с летней на зимнюю, так как среднесуточная температура достигла +5 градусов. об этом сообщила пресс-служба регионального минтранса.

«Уже необходимо сменить резину, чтобы избежать аварийных ситуаций и комфортно управлять автомобилем, так как из-за воздействия низких температур летняя резина становится слишком твердой и теряет упругость, что ухудшает сцепление с дорогой и увеличивает тормозной путь, а водитель может потерять управление», – отметили представители министерства.

В ведомстве отметили, что в конце недели метеорологи прогнозируют минусовую температуру. Кроме того, в регионе возможно выпадение первого снега. 

6 ноября научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд также посоветовал московским водителям сменить шины на неделе с 10 по 16 ноября. Он объяснил это сильным понижением температуры и осадками.

