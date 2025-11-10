Минтранс Подмосковья призвал жителей поменять летнюю резину на зимнюю

«Уже необходимо сменить резину, чтобы избежать аварийных ситуаций и комфортно управлять автомобилем, так как из-за воздействия низких температур летняя резина становится слишком твердой и теряет упругость, что ухудшает сцепление с дорогой и увеличивает тормозной путь, а водитель может потерять управление», – отметили представители министерства.