ГД рассмотрит во втором чтении законопроект об усилении наказания за диверсии
Госдума на пленарном заседании 11 ноября рассмотрит во втором чтении законопроект, предусматривающий ужесточение уголовной ответственности за диверсии. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин по итогам Совета Думы.
«Речь идет об обеспечении безопасности государства и его граждан. В условиях спецоперации решение таких задач требует от нас дополнительных действий», – подчеркнул Володин.
Он добавил, что в последнее время вербовщики все чаще нацеливаются на подростков и студентов, используя для этого социальные сети и компьютерные игры.
«Важно защитить граждан, особенно детей, от необдуманных поступков», – отметил председатель Госдумы.
Законопроект предусматривает пожизненное лишение свободы за склонение несовершеннолетнего к террористической или диверсионной деятельности. Также предлагается установить уголовную ответственность за диверсионные преступления с 14 лет, отменить сроки давности по статьям о диверсиях, запретить условное осуждение и смягчение наказаний ниже минимальной санкции УК РФ.
Документ был внесен 20 октября 419 депутатами, включая председателя Госдумы и лидеров всех парламентских фракций. В пояснительной записке отмечалось, что число диверсионных преступлений растет: если в 2019–2023 гг. по ст. 281 УК РФ были осуждены 13 человек, то за один 2024 г. – уже 48.