ГД рассмотрит во втором чтении законопроект об усилении наказания за диверсии

Документ был внесен 20 октября 419 депутатами, включая председателя Госдумы и лидеров всех парламентских фракций. В пояснительной записке отмечалось, что число диверсионных преступлений растет: если в 2019–2023 гг. по ст. 281 УК РФ были осуждены 13 человек, то за один 2024 г. – уже 48.