Правкомиссия одобрила запрет на выдворение служащих в армии России иностранцев

Ведомости

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила запрет на выдворение иностранцев, служащих в Вооруженных силах (ВС) РФ. Это следует из материалов заседания правкомиссии.

Вместо административного выдворения для указанных иностранных граждан будет предусмотрен штраф в размере от 1000 до 50 000 руб. либо обязательные работы на срок до 200 часов.

Меру могут установить как для служащих в ВС РФ, так и участвующих в спецоперации.

10 ноября «Ведомости» со ссылкой на источники в правкомиссии и правительстве сообщили, что власти одобрили поправки, по которым иностранцев, заключивших контракт с ВС РФ, не будут выдавать по запросам других стран для уголовного преследования и исполнения приговора. 

Цель нововведения – сохранение военной тайны и иной важной информации посредством оставления иностранцев-военнослужащих на территории страны, пояснял «Ведомостям» заместитель председателя правления Ассоциации юристов России Игорь Черепанов.

