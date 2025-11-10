Правкомиссия одобрила запрет на выдворение служащих в армии России иностранцев

10 ноября «Ведомости» со ссылкой на источники в правкомиссии и правительстве сообщили, что власти одобрили поправки, по которым иностранцев, заключивших контракт с ВС РФ, не будут выдавать по запросам других стран для уголовного преследования и исполнения приговора.