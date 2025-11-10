Правкомиссия одобрила запрет на выдворение служащих в армии России иностранцев
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила запрет на выдворение иностранцев, служащих в Вооруженных силах (ВС) РФ. Это следует из материалов заседания правкомиссии.
Вместо административного выдворения для указанных иностранных граждан будет предусмотрен штраф в размере от 1000 до 50 000 руб. либо обязательные работы на срок до 200 часов.
Меру могут установить как для служащих в ВС РФ, так и участвующих в спецоперации.
10 ноября «Ведомости» со ссылкой на источники в правкомиссии и правительстве сообщили, что власти одобрили поправки, по которым иностранцев, заключивших контракт с ВС РФ, не будут выдавать по запросам других стран для уголовного преследования и исполнения приговора.
Цель нововведения – сохранение военной тайны и иной важной информации посредством оставления иностранцев-военнослужащих на территории страны, пояснял «Ведомостям» заместитель председателя правления Ассоциации юристов России Игорь Черепанов.