Мосгорсуд утвердил посмертный приговор Хачатуряну за насилие над дочерьми

Хачатурян был убит в июле 2018 г. Его тело нашли в доме на Алтуфьевском шоссе в Москве. По подозрению в преступлении были задержаны его дочери – Ангелина, Крестина и Мария. Девушки заявили, что действовали в целях самообороны, защищая себя от домашнего насилия.