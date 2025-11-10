Газета
Мосгорсуд утвердил посмертный приговор Хачатуряну за насилие над дочерьми

Ведомости

Мосгорсуд признал законным и оставил в силе посмертный приговор Михаилу Хачатуряну за насилие над дочерьми. Об этом пишет газета «Известия».

В апреле Бутырский суд Москвы признал Хачатуряна виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, в изготовлении и распространении порнографических материалов и сексуальном насилии над собственными дочерьми. Судебный процесс над Хачатуряном слушался посмертно – он был убит дочерьми.

Хачатурян был убит в июле 2018 г. Его тело нашли в доме на Алтуфьевском шоссе в Москве. По подозрению в преступлении были задержаны его дочери – Ангелина, Крестина и Мария. Девушки заявили, что действовали в целях самообороны, защищая себя от домашнего насилия.

Через два года Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение против старших сестер Крестины и Ангелины, квалифицировав их действия как убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Решение вызвало общественный резонанс, и дело было возвращено на доработку, после чего обвинение учло факты систематического насилия со стороны отца.

По делу в отношении Хачатуряна сестер Ангелину, Крестину и Марию признали потерпевшей стороной.

