Общество

В Швеции похитили бронзовую скульптуру «Эмигранты»

В Швеции похитили бронзовую скульптуру художника Карла Миллеса «Эмигранты» весом 125 кг, сообщила газета Smålandsposten. Статуя находилась у Дома эмигрантов в городе Вэкше.

Ее исчезновение обнаружил директор Культурного парка Смоланд Леннарт Юханссон. Похитители, по его словам, не смогут продать скульптуру целиком и расплавят ее. Юханссон отметил, что за бронзу они выручат меньше, чем, должно быть, планировали.

Директор Культурного парка рассказал, что скульптуры Миллеса уже воровали. В апреле 2024 г. исчезли две одинаковые статуи «Блеск солнца». Они находились в больнице города Евле и в бассейне Треллеборга.

Скульптура «Эмигранты» была создана в 1940 г. Она символизирует великое переселение шведов в Америку с середины ХIX в. Похищенная скульптура – одна из шести оригинальных экземпляров.

2 июня из крупнейшего во Франции музея восковых фигур Гревен была украдена скульптура президента страны Эммануэля Макрона. Стоимость скульптуры составляет около 40 000 евро.

