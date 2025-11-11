Роспотребнадзор опроверг информацию о появлении нового вируса

РСВ – вирус из семейства Pneumoviridae. Он поражает эпительные клетки дыхательных путей и может привести к широкому спектру респираторных заболеваний. Вирус передается воздушно-капельным путем. Большинство детей переносят инфекцию в первые два года жизни. Чаще всего болезнь протекает в легкой форме, но бывают случаи, которые требуют госпитализации, сообщили в Роспотребнадзоре.