Общество

Роспотребнадзор опроверг информацию о появлении нового вируса

Ведомости

Роспотребнадзор опроверг информацию некоторых СМИ о появлении нового вируса. Об этом ведомство сообщило на официальном сайте.

Речь идет о респираторно‑синцитиальном вирусе (РСВ). Это хорошо изученный и широко распространенный возбудитель острых респираторных заболеваний (ОРВИ). Он имеет сезонный характер, рассказало ведомство, и сейчас возможно повышение заболеваемости. Однако это не говорит о появлении нового патогена.

РСВ – вирус из семейства Pneumoviridae. Он поражает эпительные клетки дыхательных путей и может привести к широкому спектру респираторных заболеваний. Вирус передается воздушно-капельным путем. Большинство детей переносят инфекцию в первые два года жизни. Чаще всего болезнь протекает в легкой форме, но бывают случаи, которые требуют госпитализации, сообщили в Роспотребнадзоре.

У взрослых возможны повторные заражения, которые у здоровых людей также протекают легко. Однако пожилые люди, в особенности с серьезными сопутствующими заболеваниями, входят в группу риска.

Вакцины от этого вируса не существует, как и от большинства респираторных инфекций. В качестве мер защиты Роспотребнадзор рекомендует неспецифическую профилактику.

3 ноября Роспотребнадзор исключил риск распространения лихорадки денге в России. Ведомство взяло на контроль сообщения о случаях заболевания среди россиян, которые отдыхают на Мальдивах.

