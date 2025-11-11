Роспотребнадзор опроверг информацию о появлении нового вируса
Роспотребнадзор опроверг информацию некоторых СМИ о появлении нового вируса. Об этом ведомство сообщило на официальном сайте.
Речь идет о респираторно‑синцитиальном вирусе (РСВ). Это хорошо изученный и широко распространенный возбудитель острых респираторных заболеваний (ОРВИ). Он имеет сезонный характер, рассказало ведомство, и сейчас возможно повышение заболеваемости. Однако это не говорит о появлении нового патогена.
РСВ – вирус из семейства Pneumoviridae. Он поражает эпительные клетки дыхательных путей и может привести к широкому спектру респираторных заболеваний. Вирус передается воздушно-капельным путем. Большинство детей переносят инфекцию в первые два года жизни. Чаще всего болезнь протекает в легкой форме, но бывают случаи, которые требуют госпитализации, сообщили в Роспотребнадзоре.
У взрослых возможны повторные заражения, которые у здоровых людей также протекают легко. Однако пожилые люди, в особенности с серьезными сопутствующими заболеваниями, входят в группу риска.
Вакцины от этого вируса не существует, как и от большинства респираторных инфекций. В качестве мер защиты Роспотребнадзор рекомендует неспецифическую профилактику.
