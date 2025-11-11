Ученые зафиксировали самую мощную солнечную вспышку 2025 года

Накануне ученые ИКИ РАН заявляли о второй мощной вспышке на Солнце за неделю. Взрыв составил X1.21 и оказался слабее прошлого, когда мощность составила X1.79. Ученые указывали, что в сторону Земли уже направляется выброс от вспышки 9 ноября, он дойдет до нашей планеты 11–12 ноября. В свою очередь новый выброс может «догнать и поглотить первый, сложив свое воздействие с ним».