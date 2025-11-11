Ученые зафиксировали самую мощную солнечную вспышку 2025 года

Ученые зафиксировали самую мощную солнечную вспышку 2025 годаЗа сутки было отмечено порядка 15 вспышек
На Солнце произошла самая крупная вспышка в 2025 г., объявили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Вспышка достигла X5.16, став «самым крупным событием» с октября 2024 г. Вспышки делятся на классы A, B, C, M и X, где X – максимальный.
Вспышка находится в зоне влияния на Землю. По потоку излучения событие в три-пять раз превышает все вспышки этого года, а по энергии – в 10–20 раз, добавили в лаборатории.
11 ноября в лаборатории сообщили, что за минувшие сутки на Солнце произошло около 15 вспышек, одна из которых достигла высшего балла X1.2. Сейчас вспышечная активность сохраняется на «очень высоком уровне со значительными рисками для Земли».
Накануне ученые ИКИ РАН заявляли о второй мощной вспышке на Солнце за неделю. Взрыв составил X1.21 и оказался слабее прошлого, когда мощность составила X1.79. Ученые указывали, что в сторону Земли уже направляется выброс от вспышки 9 ноября, он дойдет до нашей планеты 11–12 ноября. В свою очередь новый выброс может «догнать и поглотить первый, сложив свое воздействие с ним».
Солнечные вспышки влияют на самочувствие метеозависимых людей и людей, страдающих хроническими заболеваниями. В зоне риска: люди с гипертонией, болезнями сердца и сосудов, а также неврологическими или психическими расстройствами.