Суд приговорил гендиректора ГК «Пикет» к восьми годам лишения свободы

Помимо Есипова в деле фигурируют шесть человек. Под арест также попали начальник службы безопасности Михаил Кальченко и финдиректор Виктория Антонова. Дело велось по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Позже в процессе в качестве обвиняемых появились Виктор Астапенко, Александр Ермаков, Вячеслав Портянников и Сергей Семенихин.