Суд приговорил гендиректора ГК «Пикет» к восьми годам лишения свободы

Ведомости

Суд приговорил генерального директора ГК «Пикет» Андрея Есипова к восьми годам колонии по делу о бракованных бронежилетах, передает «РИА Новости».

10 ноября Мещанский суд Москвы принял решение отказать Есипову в уходе на спецоперацию. Отказ также коснулся приостановки уголовного дела. Гендиректора компании еще в августе 2024 г. обвинили в том, что «Пикет» после заключения госконтракта с Минобороны РФ похитил выделенные ведомством 2,4 млрд руб.

По данным следствия, компания передала российской армии минимум 20 040 средств защиты, не соответствовавших требованиям. По словам Есипова, экспертиза в одной из войсковых частей при этом посчитала продукцию качественной.

Помимо Есипова в деле фигурируют шесть человек. Под арест также попали начальник службы безопасности Михаил Кальченко и финдиректор Виктория Антонова. Дело велось по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Позже в процессе в качестве обвиняемых появились Виктор Астапенко, Александр Ермаков, Вячеслав Портянников и Сергей Семенихин.

