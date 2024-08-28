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Фигуранты дела о поставках бронежилетов получили от Минобороны 2,4 млрд рублей

Ведомости

Обвиняемые в мошенничестве при поставках некачественных бронежилетов для российской армии получили от Минобороны РФ не менее 2,4 млрд руб. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы дела.

По версии следствия, Минобороны заключило с ГК «Пикет» госконтракт на поставку бронежилетов. Компания похитила выделенные ведомством 2,4 млрд руб., поставив не менее 20 040 средств защиты, которые не соответствовали требованиям.

Арестованный гендиректор «Пикет» Андрей Есипов в апреле утверждал, что проведенная экспертиза в одной из войсковых частей, куда были поставлены бронежилеты, подтвердила качество продукции. При этом следствие считает, что заказчик, переплатив, получил изделия, не соответствующие условиям контракта. 

Помимо Есипова по уголовному делу о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) также арестованы начальник службы безопасности Михаил Кальченко и финансовый директор Виктория Антонова. Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы.

В мае «Коммерсантъ» писал, что руководству компании планируют предъявить также обвинение в отмывании денежных средств (ст. 174.1 УК РФ). По данным СК, большую часть вырученных от госконтракта средств «Пикет» потратил на покупку акций и долей ряда компаний, а также бизнес-центра в Москве возле станции метро «Тульская» и земельных участков в Балашихе. В частности, Есипов стал владельцем долей в уставном капитале нескольких ООО: «Тракмастер», «УК-53 КМ», «Монтавр-2», «Фаунд Мэри» и «Фикс и Точка». Кроме того, средства перевели на 22 частных счета.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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