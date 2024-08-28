Фигуранты дела о поставках бронежилетов получили от Минобороны 2,4 млрд рублей

В мае «Коммерсантъ» писал, что руководству компании планируют предъявить также обвинение в отмывании денежных средств (ст. 174.1 УК РФ). По данным СК, большую часть вырученных от госконтракта средств «Пикет» потратил на покупку акций и долей ряда компаний, а также бизнес-центра в Москве возле станции метро «Тульская» и земельных участков в Балашихе. В частности, Есипов стал владельцем долей в уставном капитале нескольких ООО: «Тракмастер», «УК-53 КМ», «Монтавр-2», «Фаунд Мэри» и «Фикс и Точка». Кроме того, средства перевели на 22 частных счета.