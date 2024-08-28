Фигуранты дела о поставках бронежилетов получили от Минобороны 2,4 млрд рублей
Обвиняемые в мошенничестве при поставках некачественных бронежилетов для российской армии получили от Минобороны РФ не менее 2,4 млрд руб. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы дела.
По версии следствия, Минобороны заключило с ГК «Пикет» госконтракт на поставку бронежилетов. Компания похитила выделенные ведомством 2,4 млрд руб., поставив не менее 20 040 средств защиты, которые не соответствовали требованиям.
Арестованный гендиректор «Пикет» Андрей Есипов в апреле утверждал, что проведенная экспертиза в одной из войсковых частей, куда были поставлены бронежилеты, подтвердила качество продукции. При этом следствие считает, что заказчик, переплатив, получил изделия, не соответствующие условиям контракта.
Помимо Есипова по уголовному делу о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) также арестованы начальник службы безопасности Михаил Кальченко и финансовый директор Виктория Антонова. Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы.
В мае «Коммерсантъ» писал, что руководству компании планируют предъявить также обвинение в отмывании денежных средств (ст. 174.1 УК РФ). По данным СК, большую часть вырученных от госконтракта средств «Пикет» потратил на покупку акций и долей ряда компаний, а также бизнес-центра в Москве возле станции метро «Тульская» и земельных участков в Балашихе. В частности, Есипов стал владельцем долей в уставном капитале нескольких ООО: «Тракмастер», «УК-53 КМ», «Монтавр-2», «Фаунд Мэри» и «Фикс и Точка». Кроме того, средства перевели на 22 частных счета.