Суд не отпустил гендиректора ГК «Пикет» на спецоперацию
Мещанский суд Москвы отказал обвиняемому по делу о бракованных бронежилетах генеральному директору ГК «Пикет» Андрею Есипову в уходе на спецоперацию, сообщил ТАСС.
Кроме того, суд отказал в приостановлении уголовного дела. Об этом просила защита в связи с с желанием обвиняемого уйти на спецоперацию.
По версии следствия, Минобороны заключило с ГК «Пикет» госконтракт на поставку бронежилетов. Компания похитила выделенные ведомством 2,4 млрд руб., передав в ВС РФ не менее 20 040 средств защиты, которые не соответствовали требованиям. Есипов утверждал, что проведенная экспертиза в одной из войсковых частей, куда были поставлены бронежилеты, подтвердила качество продукции. При этом следствие считает, что заказчик, переплатив, получил изделия, не соответствующие условиям контракта.
По делу проходят семь фигурантов. Кроме Есипова был арестован начальник службы безопасности Михаил Кальченко и финансовый директор Виктория Антонова. Им предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Позже в деле появились фигуранты Виктор Астапенко, Александр Ермаков, Вячеслав Портянников и Сергей Семенихин.
4 июня Антонова подписала контракт с Минобороны РФ на службу в зоне спецоперации. Сообщалось, что она будет участвовать в первом женском батальоне по направлению дронов.