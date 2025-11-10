Суд не отпустил гендиректора ГК «Пикет» на спецоперацию

По версии следствия, Минобороны заключило с ГК «Пикет» госконтракт на поставку бронежилетов. Компания похитила выделенные ведомством 2,4 млрд руб., передав в ВС РФ не менее 20 040 средств защиты, которые не соответствовали требованиям. Есипов утверждал, что проведенная экспертиза в одной из войсковых частей, куда были поставлены бронежилеты, подтвердила качество продукции. При этом следствие считает, что заказчик, переплатив, получил изделия, не соответствующие условиям контракта.