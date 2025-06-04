Фигурантка дела о некачественных бронежилетах отправится служить по контракту
Поставщица некачественных бронежилетов для армии, финансовый директор ГК «Пикет» Виктория Антонова подписала контракт с Минобороны РФ на службу в зоне СВО, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По данным агентства, фигурантка уголовного дела будет участвовать в первом женском батальоне по направлению дронов. Контракт был подписан через ФСИН. Согласно документу, который есть у «РИА Новости», Антонова признала вину и сейчас находится под стражей.
По делу о поставке некачественных бронежилетов проходит девять фигурантов, включая Антонову. Им предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), ч. 4 ст. 291.1 (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере) и ч. 5 ст. 291 (дача взятки в особо крупном размере).
По версии следствия, обвиняемые получили от Минобороны РФ не менее 2,4 млрд руб. Ведомство заключило с ГК «Пикет» госконтракт на поставку бронежилетов. Компания похитила выделенные ведомством 2,4 млрд руб., поставив не менее 20 040 средств защиты, которые не соответствовали требованиям.