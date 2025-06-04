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Фигурантка дела о некачественных бронежилетах отправится служить по контракту

Ведомости

Поставщица некачественных бронежилетов для армии, финансовый директор ГК «Пикет» Виктория Антонова подписала контракт с Минобороны РФ на службу в зоне СВО, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным агентства, фигурантка уголовного дела будет участвовать в первом женском батальоне по направлению дронов. Контракт был подписан через ФСИН. Согласно документу, который есть у «РИА Новости», Антонова признала вину и сейчас находится под стражей.

По делу о поставке некачественных бронежилетов проходит девять фигурантов, включая Антонову. Им предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), ч. 4 ст. 291.1 (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере) и ч. 5 ст. 291 (дача взятки в особо крупном размере).

По версии следствия, обвиняемые получили от Минобороны РФ не менее 2,4 млрд руб. Ведомство заключило с ГК «Пикет» госконтракт на поставку бронежилетов. Компания похитила выделенные ведомством 2,4 млрд руб., поставив не менее 20 040 средств защиты, которые не соответствовали требованиям.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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