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ТАСС: по делу о поставке бронежилетов в ВС РФ проходят девять фигурантов

Ведомости

Девять человек проходят по уголовному делу о поставке некачественных бронежилетов в Вооруженные силы (ВС) России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В зависимости от роли в преступлении фигурантам предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), ч. 4 ст. 291.1 (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере) и ч. 5 ст. 291 (дача взятки в особо крупном размере).

Расследование продолжается. В деле еще могут появиться новые обвиняемые, добавил собеседник агентства.

До этого было известно о семи фигурантах. Изначально по делу были арестованы генеральный директор ГК «Пикет» Андрей Есипов, начальник службы безопасности Михаил Кальченко и финансовый директор Виктория Антонова. Им предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Позже в деле появились фигуранты Виктор Астапенко, Александр Ермаков, Вячеслав Портянников и Сергей Семенихин. 

По версии следствия, Минобороны заключило с ГК «Пикет» госконтракт на поставку бронежилетов. Компания похитила выделенные ведомством 2,4 млрд руб., передав в ВС РФ не менее 20 040 средств защиты, которые не соответствовали требованиям. Есипов утверждал, что проведенная экспертиза в одной из войсковых частей, куда были поставлены бронежилеты, подтвердила качество продукции. При этом следствие считает, что заказчик, переплатив, получил изделия, не соответствующие условиям контракта.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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