ТАСС: по делу о поставке бронежилетов в ВС РФ проходят девять фигурантов
Девять человек проходят по уголовному делу о поставке некачественных бронежилетов в Вооруженные силы (ВС) России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
В зависимости от роли в преступлении фигурантам предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), ч. 4 ст. 291.1 (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере) и ч. 5 ст. 291 (дача взятки в особо крупном размере).
Расследование продолжается. В деле еще могут появиться новые обвиняемые, добавил собеседник агентства.
До этого было известно о семи фигурантах. Изначально по делу были арестованы генеральный директор ГК «Пикет» Андрей Есипов, начальник службы безопасности Михаил Кальченко и финансовый директор Виктория Антонова. Им предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Позже в деле появились фигуранты Виктор Астапенко, Александр Ермаков, Вячеслав Портянников и Сергей Семенихин.
По версии следствия, Минобороны заключило с ГК «Пикет» госконтракт на поставку бронежилетов. Компания похитила выделенные ведомством 2,4 млрд руб., передав в ВС РФ не менее 20 040 средств защиты, которые не соответствовали требованиям. Есипов утверждал, что проведенная экспертиза в одной из войсковых частей, куда были поставлены бронежилеты, подтвердила качество продукции. При этом следствие считает, что заказчик, переплатив, получил изделия, не соответствующие условиям контракта.