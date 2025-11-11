Умер бывший член Совета Федерации Владимир Слуцкер
В сентябре на 70-м году жизни скончался бывший член Совета Федерации Владимир Слуцкер. Причиной смерти стал рак. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на адвоката его бывшей супруги Алены.
По данным газеты, в момент смерти Слуцкер находился в хосписе в швейцарской Женеве.
Бывшего члена СФ не стало во время бракоразводного процесса. В ходе слушаний он заявлял о серьезных финансовых трудностях, но суд обязал Слуцкера выплатить бывшей супруге Алене 25 млн фунтов стерлингов (около $33 млн). Кроме того, его обязали погасить задолженность по алиментам и судебным издержкам на сумму в более чем 1 млн фунтов стерлингов (около $1,3 млн).
Слуцкер родился 27 августа 1956 г. в Москве. В 1978 г. он окончил Московский институт инженеров железнодорожного транспорта (МИИТ) по специальности «инженер-строитель путей сообщения». С 1988 г. служил на посту директора британской компании Ronar Projects, а также возглавлял швейцарскую фирму Acron Oil Trading.
С 2002 по 2010 г. Слуцкер был членом Совета Федерации РФ от правительства Чувашии, а также зампредседателя комитета СФ по промышленной политике и членом комиссии по жилищной политике. В 2006 г. его избрали зампредседателя объединенной комиссии по национальной политике и взаимоотношениям государства и религиозных объединений при Совете Федерации.