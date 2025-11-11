Умер бывший член Совета Федерации Владимир Слуцкер

Бывшего члена СФ не стало во время бракоразводного процесса. В ходе слушаний он заявлял о серьезных финансовых трудностях, но суд обязал Слуцкера выплатить бывшей супруге Алене 25 млн фунтов стерлингов (около $33 млн). Кроме того, его обязали погасить задолженность по алиментам и судебным издержкам на сумму в более чем 1 млн фунтов стерлингов (около $1,3 млн).