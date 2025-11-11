Газета
Собянин подписал закон об увеличении стоимости патентов для мигрантов

Ведомости

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон, который предполагает увеличение стоимости патентов для мигрантов. Это следует из соответствующего документа.

Согласно закону, стоимость патента повысится с 8900 до 10 000 руб. в месяц.

1 ноября депутаты Мосгордумы поддержали предложение об индексации стоимости трудовых патентов для иностранных граждан до 10 000 руб. в месяц.

Власти ежегодно пересматривают размер регионального коэффициента так, чтобы плата за патент отражала изменение средней заработной платы в Москве, говорила 31 октября замглавы департамента экономической политики и развития столицы, начальник управления налогового анализа Дарья Мурченко.

