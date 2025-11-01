Мосгордума поддержала повышение стоимости патентов для мигрантов до 10 000 рублей

Патент для мигрантов – это документ, разрешающий иностранным гражданам из безвизовых стран легально работать в России. Он выдается на срок до одного года и требует ежемесячной оплаты фиксированного платежа для продления действия. Патент уравнивает иностранцев и россиян в трудовых гарантиях.