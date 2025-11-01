Газета
Мосгордума поддержала повышение стоимости патентов для мигрантов до 10 000 рублей

Ведомости

Депутаты Мосгордумы поддержали предложение об индексации стоимости трудовых патентов для иностранных граждан до 10 000 руб. в месяц. Об этом сообщил «Интерфакс». Сейчас стоимость патента составляет 8900 руб.

Патент для мигрантов – это документ, разрешающий иностранным гражданам из безвизовых стран легально работать в России. Он выдается на срок до одного года и требует ежемесячной оплаты фиксированного платежа для продления действия. Патент уравнивает иностранцев и россиян в трудовых гарантиях.

Власти ежегодно пересматривают размер регионального коэффициента так, чтобы плата за патент отражала изменение средней заработной платы в Москве, говорила 31 октября замглавы департамента экономической политики и развития столицы, начальник управления налогового анализа Дарья Мурченко.

30 октября стоимость патента для мигрантов увеличили в Забайкальском крае. Теперь в регионе ежемесячный платеж по налогу на доходы физических лиц для мигрантов составит более 14 000 руб. – он на 1000 руб. превышает прежний тариф.

В сентябре министр экономического развития Максим Решетников предложил отменить патентную систему. Президент РФ Владимир Путин призвал подумать над таким предложением.