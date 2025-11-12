Россиянам порекомендовали проверить пенсионную выписку в ноябре
Проверять выписку с индивидуального лицевого счета необходимо регулярно, но наиболее важным временем для этого является ноябрь. Об этом юрист ЕЮС Екатерина Ноженко сообщила агентству «Прайм».
Юрист подчеркнула, что каждый человек должен контролировать так называемую пенсионную выписку, поскольку в ней собрана ключевая информация, определяющая размер текущей или будущей пенсии. В выписке указывается величина индивидуального пенсионного коэффициента, общий страховой стаж, а также нестраховые периоды, влияющие на пенсию, такие как уход за ребенком, служба в армии или работа до 1991 г., которая дополнительно увеличивает пенсионные права. Также там отражены суммы страховых взносов, перечисленных работодателем на формирование страховой пенсии.
Кроме того, в документе присутствует соотношение зарплаты будущего пенсионера к средней по стране до 2002 г.: чем выше это соотношение, тем больше будет пенсия, хотя для него установлен предельный размер. Если какие-либо данные отражены не полностью, например, учтены не все периоды или взносы, следует подать заявление о корректировке, приложив при необходимости недостающие документы. После исправления информации пенсия может быть увеличена, а также произведена доплата за предыдущее время для тех, кто уже получает выплаты. Перерасчет затронет весь период с момента назначения страховой пенсии.
В выписке также содержатся данные о пенсионных накоплениях, формирующих накопительную пенсию. Эти средства аккумулировались с 2002 по 2014 г. Они инвестируются, и результаты инвестиций отображаются в выписке. Если доходность не устраивает, до 31 декабря можно подать заявление о переводе средств в другой пенсионный фонд – государственный или негосударственный.
Таким образом, ноябрь – лучшее время для оценки итогов инвестирования и смены НПФ при необходимости. Сделать это в декабре тоже допустимо, но возникнет спешка в предновогодней суете.
1 ноября Социальный фонд России досрочно перевел пенсии и пособия 17 млн россиян, сообщал глава организации Сергей Чирков. Выплата была произведена раньше срока из-за наступления ноябрьских праздников и длинных выходных со 2-го по 4-е число месяца.