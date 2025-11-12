Более 50 человек пострадали из-за тайфуна «Фунг-Вонг»

11 ноября ABS-CBN News сообщал, что количество жертв супертайфуна «Фунг-Вонг» на Филиппинах выросло до 18 человек. «Фунг-Вонг» стал вторым тайфуном на Филиппинах за неделю. Президент страны Фердинанд Маркос-младший объявлял о введении в стране режима чрезвычайного положения.