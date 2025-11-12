Газета
Более 50 человек пострадали из-за тайфуна «Фунг-Вонг»

Ведомости

Супертайфун «Фунг-Вонг» достиг южного Тайваня. В настоящее время известно о 51 пострадавшем, сообщает Central News Agency (CNA) со ссылкой на Центральный центр реагирования на стихийные бедствия.

В уезде Илани 25 районов находятся под затоплением. Почти 6000 домохозяйств остались без электричества, а 370 – без воды. Проводятся спасательные работы.

11 ноября ABS-CBN News сообщал, что количество жертв супертайфуна «Фунг-Вонг» на Филиппинах выросло до 18 человек. «Фунг-Вонг» стал вторым тайфуном на Филиппинах за неделю. Президент страны Фердинанд Маркос-младший объявлял о введении в стране режима чрезвычайного положения.

Inquirer писала, что сельскохозяйственная отрасль Филиппин получила ущерб в размере около $2,4 млн в результате супертайфуна.

