Сельское хозяйство Филиппин пострадало на $2 млн от тайфуна «Фунг-Вонг»

По данным издания, больше всего пострадал урожай риса. Страна потеряла 6800 т этой культуры в физическом выражении, что в денежном выражении достигает $1,9 млн. Урожай кукурузы пострадал на 1200 т (около $339 000 в стоимостном выражении). При этом отмечается, что минсельхоз Филиппин уже выделил денежные средства на восстановление пострадавших районов.