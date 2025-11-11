Газета
Главная / Общество /

Сельское хозяйство Филиппин пострадало на $2 млн от тайфуна «Фунг-Вонг»

Ведомости

Сельскохозяйственная отрасль Филиппин получила ущерб в размере около $2,4 млн в результате супертайфуна, сообщила газета Inquirer со ссылкой на министерство сельского хозяйства страны.

«Министерство сельского хозяйства во вторник сообщило, что супертайфун <...> нанес ущерб сельскому хозяйству страны в размере более чем 142 млн филиппинских песо ($2,4 млн)», – указано в публикации.

По данным издания, больше всего пострадал урожай риса. Страна потеряла 6800 т этой культуры в физическом выражении, что в денежном выражении достигает $1,9 млн. Урожай кукурузы пострадал на 1200 т (около $339 000 в стоимостном выражении). При этом отмечается, что минсельхоз Филиппин уже выделил денежные средства на восстановление пострадавших районов.

11 ноября стало известно, что количество жертв супертайфуна увеличилось до 18 человек. «Фунг-Вонг» стал вторым тайфуном на Филиппинах за неделю. Президент страны Фердинанд Маркос-младший на фоне этого объявлял о введении в стране режима чрезвычайного положения.

Прошлый супертайфун «Калмаэги» (на Филлипинах – супертайфун «Тино») унес жизни по меньшей мере 232 человек.

