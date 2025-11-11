Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Число жертв супертайфуна на Филиппинах возросло до 18

Ведомости

Количество жертв супертайфуна «Фунг-вонг» на Филиппинах увеличилось до 18, передает телеканал ABS-CBN News. Большинство людей погибли из-за оползней. 

Число жертв может вырасти, но значительное увеличение маловероятно, сообщил заместитель администратора национальной гражданской обороны Рафаэлито Алехандро.

«Сейчас для нас самой большой проблемой является восстановление коммуникаций, расчистка дорог, а также восстановление линий электропередачи и связи», – сказал он. По его оценкам, восстановление может занять несколько недель.

«Фун-вонг» стал вторым тайфуном на Филиппинах за неделю. Новая стихия принесла проливные дожди и шквалистый ветер, порывы которого достигали 225 км/ч. Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший на фоне этого объявлял о введении в стране режима чрезвычайного положения. Сейчас «Фун-вонг» направляется в сторону Тайваня.

Прошлый супертайфун «Калмаэги» (на Филлипинах – супертайфун «Тино») унес жизни по меньшей мере 232 человек.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте