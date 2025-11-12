Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Депутата ДНР Татьяну Бондаренко обвинили в растрате 14 млн рублей

Ведомости

Депутата народного совета ДНР Татьяну Бондаренко, взятую под стражу в Москве, обвинили в растрате 14 млн руб. Об этом сообщает «РИА Новости».

Бондаренко инкриминируют обналичивание и присвоение бюджетных денег, предназначенных для возведения фортификационных сооружений в Курской области. Обвинения предъявлены по двум статьям Уголовного кодекса: присвоение средств в особо крупном размере организованной группой (ч. 4 ст. 160 УК РФ ) и незаконная банковская деятельность (ч. 2 ст. 172 УК РФ).

Басманный суд Москвы арестовал Бондаренко 2 октября. Следствие полагает, что она занималась обналичиванием похищенных средств, предназначенных для строительства укреплений в приграничных с Украиной районах области. По информации ТАСС, депутат выполняла эту операцию для бывшего депутата Курской областной думы Максима Васильева, который также проходит по данному делу. Процесс обналичивания происходил за комиссию в размере 14–15% от суммы, а помогал ей в этом гражданский муж Максим Щетинин.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её