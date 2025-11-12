Депутата ДНР Татьяну Бондаренко обвинили в растрате 14 млн рублей
Депутата народного совета ДНР Татьяну Бондаренко, взятую под стражу в Москве, обвинили в растрате 14 млн руб. Об этом сообщает «РИА Новости».
Бондаренко инкриминируют обналичивание и присвоение бюджетных денег, предназначенных для возведения фортификационных сооружений в Курской области. Обвинения предъявлены по двум статьям Уголовного кодекса: присвоение средств в особо крупном размере организованной группой (ч. 4 ст. 160 УК РФ ) и незаконная банковская деятельность (ч. 2 ст. 172 УК РФ).
Басманный суд Москвы арестовал Бондаренко 2 октября. Следствие полагает, что она занималась обналичиванием похищенных средств, предназначенных для строительства укреплений в приграничных с Украиной районах области. По информации ТАСС, депутат выполняла эту операцию для бывшего депутата Курской областной думы Максима Васильева, который также проходит по данному делу. Процесс обналичивания происходил за комиссию в размере 14–15% от суммы, а помогал ей в этом гражданский муж Максим Щетинин.