Главная / Общество /

Найдены тела 18 погибших при крушении турецкого самолета в Грузии

Ведомости

Грузинские спасатели нашли тела 18 из 20 турецких военнослужащих, погибших в результате авиакатастрофы военно-транспортного самолета C-130 ВВС Турции на территории Грузии. Об этом министр внутренних дел Грузии Гела Геладзе сообщил прессе.

Поиски двух человек продолжаются.

«Я нахожусь на постоянной связи и в координации с министром внутренних дел Турции», – сказал Геладзе (цитата по ТАСС).

По его словам, создана международная следственная группа, в которой участвуют представители Турции. Следственные мероприятия на месте авиакатастрофы длились всю прошедшую ночь.

12 ноября министерство национальной обороны Турции сообщило, что 20 военных погибли в авиакатастрофе. ЧП случилось 11 ноября на границе Грузии и Азербайджана.

Türkiye пишет, что крушение С-130 могло произойти из-за внешнего вмешательства, так как лайнер был разрушен в воздухе.

