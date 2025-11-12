Найдены тела 18 погибших при крушении турецкого самолета в Грузии
Грузинские спасатели нашли тела 18 из 20 турецких военнослужащих, погибших в результате авиакатастрофы военно-транспортного самолета C-130 ВВС Турции на территории Грузии. Об этом министр внутренних дел Грузии Гела Геладзе сообщил прессе.
Поиски двух человек продолжаются.
«Я нахожусь на постоянной связи и в координации с министром внутренних дел Турции», – сказал Геладзе (цитата по ТАСС).
По его словам, создана международная следственная группа, в которой участвуют представители Турции. Следственные мероприятия на месте авиакатастрофы длились всю прошедшую ночь.
12 ноября министерство национальной обороны Турции сообщило, что 20 военных погибли в авиакатастрофе. ЧП случилось 11 ноября на границе Грузии и Азербайджана.
Türkiye пишет, что крушение С-130 могло произойти из-за внешнего вмешательства, так как лайнер был разрушен в воздухе.