Володин: тот, кто хочет работать в России, должен знать русский язык
Тот, кто приезжает в Россию и хочет здесь работать, должен сдать экзамен на знание русского языка, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании.
«Мы никого не ущемляем, мы отстаиваем свой суверенитет», – добавил он.
Володин подчеркнул, что иностранные граждане должны также уважать российские национальные законы, культуру, традиции и историю.
26 октября «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки России сообщали, что экзамен по русскому языку с первой попытки не смогли сдать более 35% мигрантов в III квартале 2025 г. Всего претендентов на получения разрешения на работу или патента было 275 609 иностранных граждан.
23 июня председатель Госдумы заявил, что России не нужны новые граждане, которые приезжают в страну с потребительской позицией. Речь идет о тех, кто нарушает законы, пытаясь получить льготы, социальные выплаты и другие возможности.