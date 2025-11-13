Володин: тот, кто хочет работать в России, должен знать русский язык

26 октября «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки России сообщали, что экзамен по русскому языку с первой попытки не смогли сдать более 35% мигрантов в III квартале 2025 г. Всего претендентов на получения разрешения на работу или патента было 275 609 иностранных граждан.