В перечень экстремистов и террористов внесен предприниматель Борис Зимин
Росфинмониторинг внес предпринимателя и общественного деятеля Бориса Зимина
2 сентября 2022 г. Минюст РФ включил Зимина в список иноагентов. В качестве его источника иностранного финансирования ведомство указало Украину. 9 января 2023 г. его объявили в розыск.
11 января того же года Зимина заочно арестовали по обвинению по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Речь идет об организации хищения 52,4% акций одной из крупнейших в России фирм каршеринга – BelkaCar – в 2017 г. Тогда его адвокат заявил, что Зимин от следствия не скрывается. Он проживает в Израиле в городе Хайфа и покинул Россию еще до возбуждения уголовного дела. 22 апреля 2025 г. Преображенский суд Москвы заочно приговорил бизнесмена к 9 годам колонии.
5 августа Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность возглавляемой Зиминым британской неправительственной организации Zimin Foundation на территории России. Как указано в заявлении, фонд, учрежденный в 2023 г., под видом поддержки науки и образования осуществляет финансовое и информационное содействие экстремистам и иностранным агентам.