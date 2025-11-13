В перечень экстремистов и террористов внесен предприниматель Борис Зимин

11 января того же года Зимина заочно арестовали по обвинению по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Речь идет об организации хищения 52,4% акций одной из крупнейших в России фирм каршеринга – BelkaCar – в 2017 г. Тогда его адвокат заявил, что Зимин от следствия не скрывается. Он проживает в Израиле в городе Хайфа и покинул Россию еще до возбуждения уголовного дела. 22 апреля 2025 г. Преображенский суд Москвы заочно приговорил бизнесмена к 9 годам колонии.