Суд заочно арестовал бизнесмена Зимина по делу об акциях BelkaCar

Сторона защиты обвиняемого отвергала все доводы обвинения и настаивала на их необоснованности. Более того, адвокат Александр Антипов заявил, что следствию известно о местонахождении Зимина. Он проживает в Израиле в городе Хайфа и покинул Россию еще до возбуждения уголовного дела.