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Суд заочно арестовал бизнесмена Зимина по делу об акциях BelkaCar

Ведомости

Тверской суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о заочном аресте сыну основателя компании «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») Дмитрия Зимина – Борису Зимину (признан в РФ иноагентом), передает корреспондент «Ведомостей».

Согласно решению суда, заочный арест будет исполняться в случае экстрадиции или депортации Зимина на территорию России либо с момента его фактического задержания в РФ. Он объявлен в международный розыск.

Зимину-младшему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Если вина бизнесмена при рассмотрении уголовного дела по существу будет доказана, ему грозит до десяти лет лишения свободы.

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О заочном аресте ходатайствовал следователь МВД, полагаясь на следующие основания: Зимин скрывается от следствия, может воспрепятствовать расследованию уголовного дела, находясь за границей, и продолжить преступную деятельность. Представитель прокуратуры Гаянэ Григорян поддержала ходатайство следствия в полном объеме и просила суд его удовлетворить для дальнейшего осуществления розыска уже по линии Интерпола.

Сторона защиты обвиняемого отвергала все доводы обвинения и настаивала на их необоснованности. Более того, адвокат Александр Антипов заявил, что следствию известно о местонахождении Зимина. Он проживает в Израиле в городе Хайфа и покинул Россию еще до возбуждения уголовного дела.

«Зимин никогда не скрывался от органов следствия и не планирует. Следствие не пыталось уведомить его надлежащим образом, хотя о его месте проживания было известно», — сказал адвокат, выступая в Тверском суде.

Выслушав доводы сторон, судья Алексей Криворучко согласился со следствием и удовлетворил ходатайство о заочном аресте сроком на два месяца — до 15 февраля 2023 года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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