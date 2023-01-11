Суд заочно арестовал бизнесмена Зимина по делу об акциях BelkaCar
Согласно решению суда, заочный арест будет исполняться в случае экстрадиции или депортации Зимина на территорию России либо с момента его фактического задержания в РФ. Он объявлен в международный розыск.
Зимину-младшему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Если вина бизнесмена при рассмотрении уголовного дела по существу будет доказана, ему грозит до десяти лет лишения свободы.
О заочном аресте ходатайствовал следователь МВД, полагаясь на следующие основания: Зимин скрывается от следствия, может воспрепятствовать расследованию уголовного дела, находясь за границей, и продолжить преступную деятельность. Представитель прокуратуры Гаянэ Григорян поддержала ходатайство следствия в полном объеме и просила суд его удовлетворить для дальнейшего осуществления розыска уже по линии Интерпола.
Сторона защиты обвиняемого отвергала все доводы обвинения и настаивала на их необоснованности. Более того, адвокат Александр Антипов заявил, что следствию известно о местонахождении Зимина. Он проживает в Израиле в городе Хайфа и покинул Россию еще до возбуждения уголовного дела.
«Зимин никогда не скрывался от органов следствия и не планирует. Следствие не пыталось уведомить его надлежащим образом, хотя о его месте проживания было известно», — сказал адвокат, выступая в Тверском суде.
Выслушав доводы сторон, судья Алексей Криворучко согласился со следствием и удовлетворил ходатайство о заочном аресте сроком на два месяца — до 15 февраля 2023 года.