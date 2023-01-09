Бизнесмена Зимина обвинили в незаконной продаже акций каршеринга BelkaCar

«Более того, о постановлении о привлечении в качестве обвиняемого узнали только сегодня – за считанные дни до ареста», – заявил Антипов. Адвокат уточнил, что изначально было возбуждено два уголовных дела: в 2021 г. – в отношении Новака и Азмуханова, а в 2022 г. – в отношении Бориса Зимина, которые теперь объединены в одного уголовное дело о продаже акций BelkaCar.