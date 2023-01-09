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Общество

Бизнесмена Зимина обвинили в незаконной продаже акций каршеринга BelkaCar

Тверской суд 11 января рассмотрит ходатайство о его заочном аресте
Яна Суринская
РИА Новости

Следствие МВД обратилось в Тверской суд Москвы с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу заочно сына основателя компании «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») Дмитрия Зимина – Бориса Зимина (признан в РФ иноагентом) до 15 февраля 2023 г.

В пресс-службе суда «Ведомостям» уточнили, что Зимин-младший объявлен в международный розыск.

По данным суда, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Если суд 11 января удовлетворит ходатайство следствия, Зимин будет арестован в случае экстрадиции или депортации на территорию России либо с момента его фактического задержания в РФ. По данной статье бизнесмену грозит до 10 лет лишения свободы.

Источник, близкий к следствию, заявил «Ведомостям», что расследованием уголовного дела занимается ГСУ ГУ МВД по Москве. Оно было возбуждено 22 сентября 2021 г. По словам собеседника, в рамках этого уголовного дела под стражей уже находятся предприниматели Ральф Новак и Ильмар Азмуханов. Согласно фабуле дела, фигурантам инкриминируется незаконное отчуждение акций одной из крупнейших каршеринговых компаний BelkaCar.

«Генеральная позиция защиты у нас такая: привлечение к уголовной ответственности не соответствует требованиям закона, – заявил “Ведомостям” адвокат Александр Антипов. – Решение, которое просто не подтверждается объективными доказательствами и принято без учета всех [иных] обстоятельств, – это одностороннее решение следователя. А односторонние решения приводят к печальному результату».

«Более того, о постановлении о привлечении в качестве обвиняемого узнали только сегодня – за считанные дни до ареста», – заявил Антипов. Адвокат уточнил, что изначально было возбуждено два уголовных дела: в 2021 г. – в отношении Новака и Азмуханова, а в 2022 г. – в отношении Бориса Зимина, которые теперь объединены в одного уголовное дело о продаже акций BelkaCar.

Близкий к следствию источник «Ведомостей» добавил, что сумма ущерба по уголовному делу точно не установлена, но превышает 1 млн руб.

В сентябре 2022 г. Минюст внес Бориса Зимина в реестр иноагентов. В качестве его источника иностранного финансирования ведомство указало Украину.

Предприниматель Борис Зимин – сын основателя «Вымпелкома» и фонда «Династия» (в 2015 г. фонд был внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов и ликвидирован) Дмитрия Зимина. 22 декабря 2021 г. Зимин-старший умер. Ему было 88 лет.

В 2016 г. они также основали международную некоммерческую организацию Zimin Foundation, которая оказывает поддержку образованию и науке в разных странах мира. Zimin Foundation в августе 2020 г. оплатила транспортировку Алексея Навального из омской больницы скорой медицинской помощи № 1 в берлинскую клинику «Шарите».

Созданная Зиминым-старшим BMT Private Equity Ltd (BMT) стала единственным владельцем BelkaCar Ltd – головной компании одноименного российского каршеринга в конце 2019 г. Сам сервис в октябре того года сообщал, что BMT стала акционером BelkaСar, купив мажоритарную долю швейцарской инвесткомпании Winterberg Group (ранее – Bryanston Group, инвестировала в BelkaСar в 2017 г.).

BMT купила долю трех основательниц BelkaCar — Екатерины Макаровой, Лорианы Сардар и Елены Мурадовой, следует из данных кипрского реестра («Ведомости» писали об этом 12 декабря 2019 г.), а также остальных владельцев — Федора Петрякова, Екатерины Писаренко и Оксаны Теличко. Они – сотрудники BMT, говорил человек, близкий к одной из сторон сделки.

«Ведомости» направили вопросы одной из основательниц сервиса — Лориане Сардар. На момент публикации заметки она на них не ответила.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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