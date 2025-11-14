Синоптики рассказали, какой будет зима

2 октября ТАСС со ссылкой на данные Гидрометцентра сообщал, что средние температуры зимой 2025–2026 г. будут намного ниже почти во всех федеральных округах России, чем в сезон 2024–2025 г. Особенно снизятся декабрьские и январские температуры.