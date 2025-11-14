Синоптики рассказали, какой будет зима
Зима в России будет холоднее предыдущей, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. При этом температура все равно будет выше нормы.
Вероятность такого сценария составляет 65−68%. По словам Вильфанда, ожидается повышенное количество оттепелей. Однако и вероятны эпизоды, когда температура воздуха будет опускаться ниже -20 градусов.
6 ноября Вильфанд сообщал, что снег покрывает уже от 75 до 80% территории страны. Он подытожил, что на большей части страны наступила настоящая зима.
2 октября ТАСС со ссылкой на данные Гидрометцентра сообщал, что средние температуры зимой 2025–2026 г. будут намного ниже почти во всех федеральных округах России, чем в сезон 2024–2025 г. Особенно снизятся декабрьские и январские температуры.
Март 2026 г. при этом окажется теплее нормы в большей части России. Температура около среднего показателя ожидается на юге европейской территории России, на юге Сибирского федерального округа, в Дальневосточном федеральном округе (не включая запад Якутии).