Синоптики рассказали, какой будет зима

Ведомости

Зима в России будет холоднее предыдущей, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. При этом температура все равно будет выше нормы.

Вероятность такого сценария составляет 65−68%. По словам Вильфанда, ожидается повышенное количество оттепелей. Однако и вероятны эпизоды, когда температура воздуха будет опускаться ниже -20 градусов.

6 ноября Вильфанд сообщал, что снег покрывает уже от 75 до 80% территории страны. Он подытожил, что на большей части страны наступила настоящая зима.

2 октября ТАСС со ссылкой на данные Гидрометцентра сообщал, что средние температуры зимой 2025–2026 г. будут намного ниже почти во всех федеральных округах России, чем в сезон 2024–2025 г. Особенно снизятся декабрьские и январские температуры.

Март 2026 г. при этом окажется теплее нормы в большей части России. Температура около среднего показателя ожидается на юге европейской территории России, на юге Сибирского федерального округа, в Дальневосточном федеральном округе (не включая запад Якутии).

