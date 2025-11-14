Газета
Общество

Кустурица раскритиковал Анджелину Джоли из-за ее визита в Херсон

Ведомости

Сербский режиссер Эмир Кустурица раскритиковал актрису Анджелину Джоли из-за ее недавней поездки в Херсон. Об этом он заявил ТАСС.

Кустурица также обратил внимание на режиссерский дебют актрисы. Им был фильм о Боснийской войне «В краю крови и меда». Режиссер назвал картину «плохой пропагандой».

«Анджелина Джоли как специалист – пропагандист», – заключил режиссер.

Джоли посетила Херсон 4 ноября. В городе она встретилась с детьми, посетила роддом и детскую больницу.

На следующий день стало известно, что ее кортеж остановили сотрудники ТЦК (аналог военкомата). Сообщалось, что водителя доставили в южноукраинский ТЦК из-за «проблем с военно-учетными документами». Позже The Telegraph сообщала, что водителя актрисы отпустили из ТЦК. При этом ему предписали вернуться в центр позже.

