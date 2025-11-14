На Солнце произошла новая X-вспышка
На Солнце произошла новая мощная вспышка 14 ноября. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
Окончательный балл составил X4.05. Вспышки делятся на классы A, B, C, M и X, где X – максимальный.
Утром 14 ноября в лаборатории объявили о завершении геомагнитного шторма, который продолжался 42 часа. Отмечалось, что сохраняется остаточная повышенная скорость солнечного ветра около 600 км/с, превышающая обычные значения примерно в 1,5 раза.
11 ноября ученые зафиксировали самую мощную солнечную вспышку 2025 г. – вспышка достигала X5.16. По потоку излучения событие в три – пять раз превысило все вспышки этого года, а по энергии – в 10–20 раз. На следующий день, 12 ноября, на Землю обрушилась магнитная буря почти максимального уровня – G4.66.