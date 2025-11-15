Роспотребнадзор взял на контроль новости о вспышке лихорадки Марбург в Эфиопии
Информация о вспышке лихорадки Марбург в Эфиопии находится на контроле Роспотребнадзора. Специалисты проводят мониторинг ситуации и оценивают возможные эпидемиологические риски для России. Об этом сообщило ведомство.
На 14 ноября в городе Джинка, который находится у границы с Южным Суданом и Кенией, выявлено девять случаев заболевания вирусом. Это первая официально зарегистрированная вспышка лихорадки в Эфиопии. В официальных источниках страны не подтвердились данные о количестве летальных случаев. По данным минздрава Эфиопии, вирус Марбург относится к штамму, о котором ранее сообщалось в других странах Восточной Африки.
В пунктах пропуска на границе РФ работает система «Периметр» для недопущения завоза опасных инфекций. Ученые Роспотребнадзора подготовили высокочувствительную тест-систему для обнаружения вируса. Сотрудники научного центра «Вектор» также разработали вакцину для профилактики лихорадки. Она прошла доклинические испытания, показала эффективность и находится в высокой степени готовности для проведения клинических исследований.
В Роспотребнадзоре призвали россиян учитывать эпидемиологическую обстановку при планировании поездок. После возвращения из путешествия в течение 14 дней рекомендуется наблюдать за своим самочувствием. При появлении признаков заболевания необходимо обратиться за медицинской помощью и рассказать о поездке.
4 октября руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заверила, что распространения лихорадки Марбург в России не произойдет. В ведомстве указали, что информация об осложнении эпидемиологической ситуации находится на контроле.
Вирус Марбург – тяжелое заболевание с высокой летальностью. Характеризуется геморрагическим синдромом, поражением печени, желудочно-кишечного тракта и центральной нервной системы. Лихорадка передается людям от летучих мышей, заболевший может заразить другого человека при близком контакте. Вакцины от нее нет. В феврале 2023 г. ВОЗ впервые сообщила о вспышке вируса в Экваториальной Гвинее. После этого Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль на границе.