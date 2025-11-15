Роспотребнадзор взял на контроль новости о вспышке лихорадки Марбург в Эфиопии

На 14 ноября в городе Джинка, который находится у границы с Южным Суданом и Кенией, выявлено девять случаев заболевания вирусом. Это первая официально зарегистрированная вспышка лихорадки в Эфиопии. В официальных источниках страны не подтвердились данные о количестве летальных случаев. По данным минздрава Эфиопии, вирус Марбург относится к штамму, о котором ранее сообщалось в других странах Восточной Африки.