«Роскосмос» опубликовал видео с принесшим снег в Москву циклоном

«Роскосмос» показал космическую съемку циклона, который накрыл Москву и принес в столицу первый снег. Видео сняли спутники «Электро-Л» и «Арктика-М».

На кадрах видно, как снежный циклон распространяется над столицей. По прогнозам госкорпорации, за сутки в Москве выпадет около трети месячной нормы осадков.

15 ноября в Москве выпал первый снег. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что снег появился в столице с опозданием на месяц. Он ожидает, что снежный покров будет неустойчивым и к середине недели растает. К следующим выходным он прогнозируется снова, а к концу ноября снег достигнет высоты в 3-8 см, местами 8-13 см.

Комплекс городского хозяйства Москвы призвал пешеходов быть внимательнее на улице с 15 по 16 ноября. Автомобилистам рекомендуется соблюдать скоростной режим и дистанцию. В выходные дни в столице ожидаются дождь и снег, а в вечерние часы понижение температуры воздуха до -1 градуса, что может способствовать образованию гололедицы.

