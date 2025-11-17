Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Рособрнадзор не будет разделять ЕГЭ по русскому языку на уровни

Ведомости

Рособрнадзор не планирует разделять Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку на базовый и профильный уровни, заявил глава ведомства Анзор Музаев в международном мультимедийной пресс-центре «Россия сегодня».

«Мы не видим необходимости сейчас, ни эксперты с Министерства просвещения, чтобы, как и в базовой математике, идти на такое направление», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Музаев отметил, что средний балл по русскому языку на ЕГЭ – один из самых высоких. Существующая модель сдачи отработана годами, подчеркнул он.

В 2025 г. средний балл по русскому языку на ЕГЭ составил 60,7. С 2017 г. он находился в диапазоне 69-71 балла, но резко снизился в 2024 г. – до 63,9.

13 октября Музаев заявил, что с 2026 г. основной период сдачи экзаменов будет начинаться не ранее 1 июня. Приказы с расписанием ЕГЭ и ОГЭ уже утверждены Минпросвещения и Рособрнадзором и готовятся к регистрации в Минюсте.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её