Рособрнадзор не будет разделять ЕГЭ по русскому языку на уровни
Рособрнадзор не планирует разделять Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку на базовый и профильный уровни, заявил глава ведомства Анзор Музаев в международном мультимедийной пресс-центре «Россия сегодня».
«Мы не видим необходимости сейчас, ни эксперты с Министерства просвещения, чтобы, как и в базовой математике, идти на такое направление», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Музаев отметил, что средний балл по русскому языку на ЕГЭ – один из самых высоких. Существующая модель сдачи отработана годами, подчеркнул он.
В 2025 г. средний балл по русскому языку на ЕГЭ составил 60,7. С 2017 г. он находился в диапазоне 69-71 балла, но резко снизился в 2024 г. – до 63,9.
13 октября Музаев заявил, что с 2026 г. основной период сдачи экзаменов будет начинаться не ранее 1 июня. Приказы с расписанием ЕГЭ и ОГЭ уже утверждены Минпросвещения и Рособрнадзором и готовятся к регистрации в Минюсте.