Путин подписал закон об обязательном целевом обучении студентов-медиков
Президент Владимир Путин подписал закон, обязующий студентов медицинских вузов, которые учатся на бюджетной основе, проходить целевое обучение в ординатуре. Это следует из соответствующего документа.
11 ноября Госдума приняла проект закона в третьем чтении. В пояснительной записке указано, что его цель – решить проблему нехватки кадров в системе здравоохранения России.
Закон предлагает в течении не менее трех лет осуществлять наставничество в сфере здравоохранения. В данный срок медицинскую деятельность можно осуществлять либо в организации, указанной в договоре о целевом обучении, либо в организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медпомощи.
После завершения наставничества специалисты проходят периодическую аккредитацию. Согласно законопроекту, выпускники сами выбирают регион и место работы. Изменения не ограничивают их в выборе конкретной медицинской организации.
28 октября «Ведомости» писали, что Минздрав внес поправки, смягчающие правила обязательной отработки для ряда выпускников медицинских вузов. Согласно проекту поправок, ведомство установит перечень направлений подготовки, по окончании которых выпускники будут проходить систему наставничества. Сроки наставничества будут зависеть от специальности и/или местонахождения клиники.