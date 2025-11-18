РПЦ хочет запретить пропаганду субкультуры квадроберов

Вместе с тем, полноценных исследований о негативном или позитивном влиянии квадробики на психику современных детей пока нет, писали «Ведомости» в 2024 г. Детский психолог Александра Бугаева отмечала, что пока квадробика не начинает поглощать жизнь ребенка полностью и остается игрой, она, наоборот, способствует развитию личности через игровую деятельность.