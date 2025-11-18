Газета
РПЦ хочет запретить пропаганду субкультуры квадроберов

Русская православная церковь (РПЦ) работает над запретом пропаганды субкультуры квадроберов и рекламы оккультно-магических услуг. Об этом заявил председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов, передает РБК.

Работа ведется по запрету рекламы оккультно-магических услуг и распространения информации, пропагандирующей отказ от биологической видовой принадлежности человека, уточнил Лукьянов.

«Мы считаем, что эти вещи, особенно в сочетании с пагубными пристрастиями вроде наркомании, могут провоцировать социальную напряженность в обществе, создавать серьезные проблемы и требуют государственного регулирования и, прежде всего, запрета рекламы оккультно-магических услуг», - сказал он.

Квадроберы вызывают обеспокоенность у большинства россиян

Общество

Лукьянов упомянул инцидент с убийством ребенка в столичном регионе в ноябре. Совершившая убийство мать, по его мнению, занималась «транссерфингом реальности», при этом называя себя ведьмой.

Квадробикой занимаются дети и подростки в возрасте 7–14 лет. В образе определенного зверя – в маске и с искусственным хвостом – дети выполняют акробатические трюки при помощи рук и ног. Малоизвестное в России увлечение стало обсуждаемым после реакции депутатов, сенаторов и религиозных организаций.

Замглавы Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе утверждал, что квадробика «низводит человека до уподобления животному», что отсылает современных подростков «к варварству, к дебрям язычества».

Вместе с тем, полноценных исследований о негативном или позитивном влиянии квадробики на психику современных детей пока нет, писали «Ведомости» в 2024 г. Детский психолог Александра Бугаева отмечала, что пока квадробика не начинает поглощать жизнь ребенка полностью и остается игрой, она, наоборот, способствует развитию личности через игровую деятельность.

Читайте также:Квадробика раздора: зачем дети перевоплощаются в животных
