Горелкин посоветовал избавиться от всей продукции разработчика S.T.A.L.K.E.R.

Горелкин говорил, что S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl может быть запрещена на территории России, а граждан РФ может ждать уголовная ответственность за ее распространение. Он указывал, что меры могут быть приняты не только из-за финансирования ВСУ, но и из-за возможной противоправной информации в игре.