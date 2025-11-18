Горелкин посоветовал избавиться от всей продукции разработчика S.T.A.L.K.E.R.
Во избежание возможных проблем разумным решением для пользователей будет избавиться от всей продукции студии – разработчика игры S.T.A.L.K.E.R украинской компании GSC Game World, признанной нежелательной в РФ. Такое мнение выразил депутат Госдумы Антон Горелкин в своем Telegram-канале.
Он также считает, что в ближайшее время маркетплейсы снимут с продажи не только все видеоигры производства GSC Game World, но и любую сопутствующую атрибутику, связанную с ней.
18 ноября Генпрокуратура РФ признала нежелательной GSC Game World. Как отмечает прокуратура, руководством студии в 2022 г. было переведено фонду помощи военнослужащим Украины около $17 млн, на которые были приобретены ударные БПЛА, комплектующие к ним и автомобили. «В 2024 г. организацией выпущена компьютерная игра, продвигающая украинские нарративы, содержащая агрессивный русофобский контент», – говорилось в сообщении.
Горелкин говорил, что S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl может быть запрещена на территории России, а граждан РФ может ждать уголовная ответственность за ее распространение. Он указывал, что меры могут быть приняты не только из-за финансирования ВСУ, но и из-за возможной противоправной информации в игре.